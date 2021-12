Cartoons on the Bay 2021: ecco i vincitori del festival dell'animazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Proclamati i vincitori della 25esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai. Proclamati i vincitori della 25esima edizione di "Cartoons on the Bay", il festival dell'animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica di Roberto Genovesi, realizzato in multipiattaforma. A ricevere il Pulcinella Award per la categoria Preschool Tv Series è stato The Game Catchers (Rai Ragazzi, Studio Bozzetto), Nina & Olga (Rai Ragazzi, Enanimation, Mondo TV Producciones Canarias) ha vinto nella categoria Upper Preschool Tv ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Proclamati ia 25esima edizione dion the Bay, ilcrossmediale ea TV dei ragazzi promosso dalla Rai. Proclamati ia 25esima edizione di "on the Bay", ilcrossmediale ea TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica di Roberto Genovesi, realizzato in multipiattaforma. A ricevere il Pulcinella Award per la categoria Preschool Tv Series è stato The Game Catchers (Rai Ragazzi, Studio Bozzetto), Nina & Olga (Rai Ragazzi, Enanimation, Mondo TV Producciones Canarias) ha vinto nella categoria Upper Preschool Tv ...

Advertising

NotizieAbruzzo : Rai Ragazzi premiata con quattro Pulcinella Awards al 'Cartoons on the bay' - Abruzzo_Eventi : Rai Ragazzi premiata con quattro Pulcinella Awards al 'Cartoons on the bay' - MeglioNotizie : Cartoons on the Bay:tanti premi Italia da Acchiappagiochi a Mila - dael72 : RT @RaiperilSociale: ??Cartoons on The Bay triplica la sua anima e diventa Digital, Live, Hybrid. ??Fino all' #8dicembre il Festival dell’ an… - RaiperilSociale : ??Cartoons on The Bay triplica la sua anima e diventa Digital, Live, Hybrid. ??Fino all' #8dicembre il Festival dell’… -