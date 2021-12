Caro Porro, serve il bollettino di chi non muore di Covid (Di lunedì 6 dicembre 2021) Caro Porro perché non prova a mettere su questo sito, e magari diffondere anche con la zuppa, le statistiche, giornaliere o settimanali, come sono? Per esempio: oggi (ieri per chi legge, ndr) sono morte 1.743 persone, 230 per tumore, 340 per infarto, 250 per incidente stradale, 1 per femminicidio, 70 per il Covid, e magari, siccome siamo in via di estinzione, 180 per aborto? Magari per quest’ultima ci vuole troppo coraggio, ma per il resto, un bravo cronista potrebbe bastare. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 dicembre 2021)perché non prova a mettere su questo sito, e magari diffondere anche con la zuppa, le statistiche, giornaliere o settimanali, come sono? Per esempio: oggi (ieri per chi legge, ndr) sono morte 1.743 persone, 230 per tumore, 340 per infarto, 250 per incidente stradale, 1 per femminicidio, 70 per il, e magari, siccome siamo in via di estinzione, 180 per aborto? Magari per quest’ultima ci vuole troppo coraggio, ma per il resto, un bravo cronista potrebbe bastare. L'articolo proviene da Nicola

