Carlo Conti fa una sorpresa ad Antonella Clerici | quattro anni fa c’era anche Fabrizio Frizzi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Per il compleanno dinon potevano mancare gli auguri di. E’ lui a fare la primaalla conduttrice con un collegamento per E’ sempre mezzogiorno. Il loro legame è forte,nuano a chiamarsi sorella e fratello ma proprio oggi non possono dimenticare che un tempo erano in tre.faFabrizifa tutto il pubblico de La prova del cuoco si fermò per qualche minuto, in lacrime, perchéera tornato, perchéla speranza che potesse guarire.ricorda la generosità di...