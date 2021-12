Cara Meloni, bene il Natale dei conservatori ma per vincere… La bussola di Ocone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fra poco più di un mese le Camere si riuniranno per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Che Mario Draghi resti a Palazzo Chigi o vada a ricoprire il più alto gradino dello Stato, è evidente che con l’uscita di scena di Sergio Mattarella si spezzerà quell’equilibrio fragilissimo che oggi regge il sistema politico e istituzionale. Fra gli effetti a cui ci si dovrà preparare c’è quello delle possibili elezioni politiche anticipate. Le quali, con molta probabilità, sanciranno il predominio della destra sulla sinistra. È in quest’ottica che va perciò intesa la “competizione” per la leadership del centrodestra fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con quest’ultima che nulla fa per nascondere le sue ambizioni personali a diventare il primo presidente del Consiglio donna del nostro Paese. Ma la destra, e Fratelli d’Italia (che fra l’altro sta all’opposizione del ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fra poco più di un mese le Camere si riuniranno per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Che Mario Draghi resti a Palazzo Chigi o vada a ricoprire il più alto gradino dello Stato, è evidente che con l’uscita di scena di Sergio Mattarella si spezzerà quell’equilibrio fragilissimo che oggi regge il sistema politico e istituzionale. Fra gli effetti a cui ci si dovrà preparare c’è quello delle possibili elezioni politiche anticipate. Le quali, con molta probabilità, sanciranno il predominio della destra sulla sinistra. È in quest’ottica che va perciò intesa la “competizione” per la leadership del centrodestra fra Matteo Salvini e Giorgia, con quest’ultima che nulla fa per nascondere le sue ambizioni personali a diventare il primo presidente del Consiglio donna del nostro Paese. Ma la destra, e Fratelli d’Italia (che fra l’altro sta all’opposizione del ...

Advertising

ParliamoDiNews : Cara meloni, bene il Natale dei conservatori ma per vincere... La bussola di Ocone - - Michele36823853 : @FratellidItalia Cara Giorgia meloni ai perfettamente ragione ??? - AssuntaPetrucc1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Per dirla tutta, il #M5S nemmeno un caffè ha voluto prendere con voi fascisti e qua… - Rinoga1 : @GiorgiaMeloni Cara #Meloni tu come sei messa con l’educazione, mi pare male da quello che vedo - simonettapelle1 : @GiorgiaMeloni Cara signora Meloni purtroppo Mario Monti non ha offeso , ha detto la verità ! -