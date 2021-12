Capelli a casa e ceretta e unghie: il nuovo mantra è Fai da te (Di lunedì 6 dicembre 2021) Capelli a casa (e ceretta e unghie): nuove routine casalinghe di bellezza Bellezza fai da te – Foto Straulino NEI MESI PIÙ DURI DELLA PANDEMIA, il 61 per cento di tutte noi – lo dice una ricerca Nielsen – ha trasformato il suo modo di consumare. E l’81 per cento non tornerà alle vecchie abitudini, almeno fino a fine anno. Trovando, in particolare, nella beauty routine una via di resilienza e un modo di abituarsi al cambiamento. Lo ha confermato, tra gli altri, la psicologa clinica Sandra Mattar a Pitti Fragranze, analizzando il mutamento del concetto di benessere. Se da una parte il confinamento ci ha destabilizzato, dall’altra soprattutto noi donne lo abbiamo “usato” per volerci più bene e ritagliarci del tempo. Per questo abbiamo trasformato il bagno in una Spa, non limitandoci all’arredo e a ... Leggi su amica (Di lunedì 6 dicembre 2021)(e): nuove routinelinghe di bellezza Bellezza fai da te – Foto Straulino NEI MESI PIÙ DURI DELLA PANDEMIA, il 61 per cento di tutte noi – lo dice una ricerca Nielsen – ha trasformato il suo modo di consumare. E l’81 per cento non tornerà alle vecchie abitudini, almeno fino a fine anno. Trovando, in particolare, nella beauty routine una via di resilienza e un modo di abituarsi al cambiamento. Lo ha confermato, tra gli altri, la psicologa clinica Sandra Mattar a Pitti Fragranze, analizzando il mutamento del concetto di benessere. Se da una parte il confinamento ci ha destabilizzato, dall’altra soprattutto noi donne lo abbiamo “usato” per volerci più bene e ritagliarci del tempo. Per questo abbiamo trasformato il bagno in una Spa, non limitandoci all’arredo e a ...

Advertising

lolloily : stanotte sogno assurdo stavo tornando a casa con un piatto di trippa al sugo e incontro lino banfi che va a casa di… - laltramiaparte : Già in autobus alle 8 per tornare a casa a studiare e ho ancora j capelli da sesso perchè non ho trovato una spazzola da lui - sonoviciaoo : si ok io ho piastrato i capelli bello fin qua tutto apposto. il problema sorge quando uscirò di casa che sembrerò u… - rominapetrini2 : RT @Libridinosa: Auguri a Paul Celan, 23 Novembre 1920, Czernovitz La morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro egli ti centra co… - egorapline : se jimin esce di casa coi capelli biondi mi sp4ro nell'ano -