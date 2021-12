Candida Livatino | chi è la giornalista e grafologa di Pomeriggio 5

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Cosa sapere su, chi èpubblicista eospite di5 e altri programmi Mediaset.pubblicista e perito, iscritta all’A.G.I. Associazione Grafologica Italiana,è un volto noto che è ormai entrato nelle case degli italiani. Questo grazie alla partecipazione ad alcune trasmissioni televisive, in primis5, dove viene chiamata spesso a intervenire in quanto esperta. Specializzata in diverse aree della grafologia, abbiamo infatti vistoin particolare sui programmi Mediaset, dove ha dato il proprio contributo su questioni importanti, dei veri e propri gialli legati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Candida Livatino

Ck12 Giornale

La grafologaha analizzato la calligrafia di Boris Johnson . Ecco le sue considerazioni su una nota scritta dal primo ministro inglese: 'La scrittura di Boris Johnson scorre sul rigo di base in ...Massimiliano Buzzanca "Mio padre Lando ha la demenza senile"/ "Non può sposarsi" Ad intervenire nel corso della diretta di Pomeriggio 5 è stata la grafologa, chiamata ad analizzare ..."La scrittura di Boris Johnson scorre sul rigo di base in maniera agitata, movimentata, non armonica. E' il segnale di una certa instabilità emotiva", spiega ...