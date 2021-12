Can Yaman, la storia clandestina con la collega turca (Di lunedì 6 dicembre 2021) Can Yaman sarebbe stato insieme a un’attrice anche se entrambi hanno dichiarato che sono solo amici: cosa è stato scoperto Si tratta di un’indiscrezione e dunque nulla è ufficiale ma vista la fonte da dove arriva c’è da pensare che qualcosa di vero c’è. A rivelare il fatto è il profilo Instagram Investigatore Social ossia Alessandro Rosica che sostite una tesi contraria a quanto detto per anni dal divo turco Can Yaman e la donna coivolta nella vicenda. Stiamo parlando di Demet Özdemir, l’attrice che con il Can ha lavorato in Daydreamer – Le Ali del Sogno, una delle telenovela che ha reso famoso in Italia l’ex di Diletta Leotta. Già quando lavoravano insieme sul set era circolata la voce che tra i due non ci fosse solo un rapporto professionale. Sempre smentita dai due, ora Rosica è pronto a sposare la tesi contraria. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cansarebbe stato insieme a un’attrice anche se entrambi hanno dichiarato che sono solo amici: cosa è stato scoperto Si tratta di un’indiscrezione e dunque nulla è ufficiale ma vista la fonte da dove arriva c’è da pensare che qualcosa di vero c’è. A rivelare il fatto è il profilo Instagram Investigatore Social ossia Alessandro Rosica che sostite una tesi contraria a quanto detto per anni dal divo turco Cane la donna coivolta nella vicenda. Stiamo parlando di Demet Özdemir, l’attrice che con il Can ha lavorato in Daydreamer – Le Ali del Sogno, una delle telenovela che ha reso famoso in Italia l’ex di Diletta Leotta. Già quando lavoravano insieme sul set era circolata la voce che tra i due non ci fosse solo un rapporto professionale. Sempre smentita dai due, ora Rosica è pronto a sposare la tesi contraria. POTREBBE ...

