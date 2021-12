Campania | il bollettino Covid | in rialzo i ricoveri ordinari | sono 10 i nuovi deceduti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilquotidiano d’aggiornamento sulla situazione relativa alla pandemia nella nostra Regione. Ipositivi (su circa 16.500 test)782, col tasso di positività in lieve crescita al 4,7% rispetto al 4,2% di ieri. La crescita del tasso potrebbe essere dovuta al fatto chestati effettuati meno test, come accade spesso di domenica. Capitolo ospedali: salgono parecchio i, 341. Ieri erano 330. I posti occupati in terapia intensiva21, uno in meno di ieri. Si registrano, purtroppo, altri 10, di cui 6 nelle ultime 48 ore. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News L'articolo ilNapolista.

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 782 positivi su 16.421 tamponi esaminati , 543 in meno di ieri con 14.847 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo ...Mentre l'ultimocovid relativo a domenica 5 dicembre, è di 15.021 nuovi casi e 43 morti. ... holding dei trasporti della Regioneche gestisce diverse linee ferroviarie tra le quali ...Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 782 Test: 16.421 Deceduti: 6 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report ...Il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 6 dicembre: dati aggionati su contagi, morti e guariti sul territorio della Regione Campania ...