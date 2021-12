Calendario Serie A 2021/22: date, giornate, risultati, classifica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il programma del nuovo campionato: date, sorteggio e criteri della compilazione delle 38 giornate. Calendario Serie A 2021/22Appena terminato Euro 2020, con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini, parte la nuova stagione calcistica italiana con il sorteggio del Calendario. Calendario Serie A 2021/22: la compilazione delle 38 giornate si è svolta mercoledì 14 luglio 2022 alle ore 18.30.Le squadreAlla Serie A 2021/22 partecipano 20 squadre: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Verona, Genoa, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari, Torino più le tre neopromosse dalla Serie B, Empoli, Salernitana e Venezia.Le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il programma del nuovo campionato:, sorteggio e criteri della compilazione delle 38/22Appena terminato Euro 2020, con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini, parte la nuova stagione calcistica italiana con il sorteggio del/22: la compilazione delle 38si è svolta mercoledì 14 luglio 2022 alle ore 18.30.Le squadreAlla/22 partecipano 20 squadre: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Verona, Genoa, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari, Torino più le tre neopromosse dallaB, Empoli, Salernitana e Venezia.Le ...

