Calendario Champions League 7-8 dicembre: orari partite, tv, streaming, programma Canale5, Prime, Sky e Infinity (Di lunedì 6 dicembre 2021) Solo 90 minuti al termine della fase a gironi. la Champions League 2021-2022 è pronta a tornare, nella due-giorni del 7-8 dicembre 2021, con la sesta giornata della fase a gironi. Otto partite martedì e otto partite mercoledì, con le italiane di scena: Juventus e Inter già promosse agli ottavi, Atalanta e Milan che invece cercheranno il pass per approdare fra le migliori sedici squadre d’Europa, a patto di ottenere una vittoria rispettivamente contro Villarreal e Liverpool. Di seguito il programma dettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda. Martedì 7 dicembre18.45 PSG-Bruges: Sky Sport (canale 254) e in streaming su Mediaset Infinity ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Solo 90 minuti al termine della fase a gironi. la2021-2022 è pronta a tornare, nella due-giorni del 7-82021, con la sesta giornata della fase a gironi. Ottomartedì e ottomercoledì, con le italiane di scena: Juventus e Inter già promosse agli ottavi, Atalanta e Milan che invece cercheranno il pass per approdare fra le migliori sedici squadre d’Europa, a patto di ottenere una vittoria rispettivamente contro Villarreal e Liverpool. Di seguito ildettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda. Martedì 718.45 PSG-Bruges: Sky Sport (canale 254) e insu Mediaset...

