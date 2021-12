Calenda: “In campo a Roma con Italia Viva contro il Pd se candida Conte” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Fuoco alzo zero da Carlo Calenda (foto) e Italia Viva contro la possibilità che Giuseppe Conte sia il candidato unitario di Pd e Cinque Stelle a metà gennaio nel voto per le elezioni supplettive alla Camera per il collegio di Roma 1 liberato da Roberto Gualteri, a sua volta subentrato nelle supplettive del marzo scorso a Paolo Gentiloni. Calenda non esclude di scendere in campo personalmente per contrastare Conte: “È incredibile – scrive su Twitter il leader di Azione – il livello di sottomissione del Pd al Movimento Cinquestelle. Incredibile. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma semplicemente un patto di potere tra due classi dirigenti prive di coraggio, spinta ideale e coerenza. Contrasteremo questa ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021)– Fuoco alzo zero da Carlo(foto) ela possibilità che Giuseppesia ilto unitario di Pd e Cinque Stelle a metà gennaio nel voto per le elezioni supplettive alla Camera per il collegio di1 liberato da Roberto Gualteri, a sua volta subentrato nelle supplettive del marzo scorso a Paolo Gentiloni.non esclude di scendere inpersonalmente per contrastare: “È incredibile – scrive su Twitter il leader di Azione – il livello di sottomissione del Pd al Movimento Cinquestelle. Incredibile. Non esiste alcun Ulivo 2.0 ma semplicemente un patto di potere tra due classi dirigenti prive di coraggio, spinta ideale e coerenza. Contrasteremo questa ...

