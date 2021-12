Calciomercato Roma | niente Zakaria | tutto su Roca e Grillitsch

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lasta studiando le mosse diper la mediana: Pinto puntasu, le ultime Lanon sta vivendo un momento molto positivo. Tante le assenze per Mourinho in queste settimane e sopratnella sfida di sabato contro l’Inter, che potrebbero spingere la società a lavorare sul mercato. Thiago Pinto è al lavoro per regalare a Mou un centmpista di qualità. Sul piatto diversi i nomi:sono in cima alla lista visto chesembra destinato alla Juventus. Dunque occhi puntati in Germania per i giallorossi. A riferirlo Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lasta studiando le mosse diper la mediana: Pinto punta tutto su Grillitsch e Roca, le ultime Lanon sta vivendo un momento molto positivo. Tante le assenze per Mourinho in ...Commenta per primo Secondo quanto riferito dal Messaggero lastarebbe pensando a Bereszyski della Sampdoria e Stryger Larsen dell' Udinese per rinforzare la fascia destra di difesa.