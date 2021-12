Calciomercato Roma: individuato il sostituto di Kumbulla per la difesa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Calciomercato Roma: idea Marcos Senesi in caso di partenza di Marash Kumbulla. Il difensore albanese piace al Torino La Roma pensa a Marcos Senesi per rinforzare la difesa in vista della seconda parte di stagione. Il difensore vorrebbe compiere il salto di qualità e lasciare l’Olanda, ma il Feyenoord non farà sconti sul prezzo del cartellino. Il suo eventuale arrivo nella Capitale, come riportato da Il Messaggero, dipenderà dalla cessione di Marash Kumbulla. Il centrale albanese piace molto al Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021): idea Marcos Senesi in caso di partenza di Marash. Il difensore albanese piace al Torino Lapensa a Marcos Senesi per rinforzare lain vista della seconda parte di stagione. Il difensore vorrebbe compiere il salto di qualità e lasciare l’Olanda, ma il Feyenoord non farà sconti sul prezzo del cartellino. Il suo eventuale arrivo nella Capitale, come riportato da Il Messaggero, dipenderà dalla cessione di Marash. Il centrale albanese piace molto al Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

