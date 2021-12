Calciomercato Juventus, fissato il prezzo dell’attaccante: la cifra (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fuori dal progetto della Juventus, l’attaccante è pronto a lasciare già nel mercato di gennaio. La società bianconera ha fissato il prezzo. Nedved (Getty Images)Il mercato della Juventus, nella sessione di gennaio, si preannuncia infuocato; la società bianconera farà di tutto per accontentare Allegri e regalare al tecnico qui rinforzi di cui ha bisogno. Servono un centrocampista e un attaccante con priorità al regista; in questi mesi, infatti, si è visto come la squadra abbia bisogno di un giocatore capace di alzare il livello di gioco. L’obiettivo principale, Zakaria, è in scadenza di contratto ma sul giocatore è forte anche l’interesse del Manchester City. Il sogno, invece, si chiama Pogba ma le richieste economiche del francese sono fuori dalla portata dei bianconeri. Per accontentare Allegri serve cedere e i ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fuori dal progetto della, l’attaccante è pronto a lasciare già nel mercato di gennaio. La società bianconera hail. Nedved (Getty Images)Il mercato della, nella sessione di gennaio, si preannuncia infuocato; la società bianconera farà di tutto per accontentare Allegri e regalare al tecnico qui rinforzi di cui ha bisogno. Servono un centrocampista e un attaccante con priorità al regista; in questi mesi, infatti, si è visto come la squadra abbia bisogno di un giocatore capace di alzare il livello di gioco. L’obiettivo principale, Zakaria, è in scadenza di contratto ma sul giocatore è forte anche l’interesse del Manchester City. Il sogno, invece, si chiama Pogba ma le richieste economiche del francese sono fuori dalla portata dei bianconeri. Per accontentare Allegri serve cedere e i ...

