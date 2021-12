Calciomercato Juventus, ex obiettivo sfuma: la sua nuova destinazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus è alla continua ricerca di un attaccante; nulla da fare per un vecchio pallino della società bianconera. Resterà all’estero. Agnelli (Getty Images)L’ultimo turno di campionato ha visto il Liverpool imporsi uno a zero, al novantatreesimo grazie al gol di Origi, sul campo del Wolverhampton. Vittoria fondamentale per i Reds che restano a meno uno dal Manchester City capolista; la partita, però, ha mostrato anche l’inaspettata difficoltà da parte dei ragazzi di Klopp (dodici gol nelle precedenti tre partite di Premier League) dal punto di vista offensivo. Il Liverpool è il miglior attacco del campionato con quarantaquattro gol e il merito è soprattutto di Salah; l’egiziano, dopo soli tre mesi, ha già realizzato tre gol e nove assist. Giocatore straordinario, cresciuto in maniera esponenziale da quando è sotto la guida di Klopp, rappresenta un punto fermo del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laè alla continua ricerca di un attaccante; nulla da fare per un vecchio pallino della società bianconera. Resterà all’estero. Agnelli (Getty Images)L’ultimo turno di campionato ha visto il Liverpool imporsi uno a zero, al novantatreesimo grazie al gol di Origi, sul campo del Wolverhampton. Vittoria fondamentale per i Reds che restano a meno uno dal Manchester City capolista; la partita, però, ha mostrato anche l’inaspettata difficoltà da parte dei ragazzi di Klopp (dodici gol nelle precedenti tre partite di Premier League) dal punto di vista offensivo. Il Liverpool è il miglior attacco del campionato con quarantaquattro gol e il merito è soprattutto di Salah; l’egiziano, dopo soli tre mesi, ha già realizzato tre gol e nove assist. Giocatore straordinario, cresciuto in maniera esponenziale da quando è sotto la guida di Klopp, rappresenta un punto fermo del ...

Advertising

calciomercatoit : ?????#JuveGenoa - #Allegri in conferenza stampa: le sue dichiarazioni su #Morata, #Dybala e #Bonucci - CMercatoNews : ??Il #Tottenham pensa allo scambio per #Kulusevski con #Ndombele o #Winks: la #Juventus vuole solo cash?????? - cmercatoweb : ????#Juventus, addio #Morata: occhio a #Icardi e #Lacazette per il sostituto???? - tuttosport : #Juve, #Morata chiude le polemiche: 'Noi sempre insieme' - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #SerieA, la classifica senza #Var: #Atalanta seconda dietro al #Milan, #Juventus a -6 dalla zona Champions https://t.… -