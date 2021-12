Calciomercato.it: plusvalenze Juve, i pm hanno smesso di cercare la famosa carta su Ronaldo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, i magistrati della Procura di Torino che indagano sulle plusvalenze della Juventus e sul falso in bilancio, hanno smesso di cercare la famosa carta fantasma che non dovrebbe esistere relativa a Cristiano Ronaldo. “hanno cessato le ricerche della ‘carta’ che dimostrerebbe, stando alle intercettazioni, delle presunte irregolarità nel rapporto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Non ci saranno più perquisizioni nella ricerca di un documento che non è venuto fuori. Qualora dovesse arrivare per altre vie, allora sarà messa agli atti: al momento, però, i magistrati non hanno avuto accesso a questi eventuali atti da sondare”. La chiusura delle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo quanto riferisce.it, i magistrati della Procura di Torino che indagano sulledellantus e sul falso in bilancio,dilafantasma che non dovrebbe esistere relativa a Cristiano Ronaldo. “cessato le ricerche della ‘’ che dimostrerebbe, stando alle intercettazioni, delle presunte irregolarità nel rapporto tra Cristiano Ronaldo e lantus. Non ci saranno più perquisizioni nella ricerca di un documento che non è venuto fuori. Qualora dovesse arrivare per altre vie, allora sarà messa agli atti: al momento, però, i magistrati nonavuto accesso a questi eventuali atti da sondare”. La chiusura delle ...

