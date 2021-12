Calcio: Totti, 'allo stadio sensazione diversa, orgoglioso di quanto fatto in 30 anni nella mia Roma' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Come mi vedo tra 10 anni? Già sono diverso oggi, non so fra dieci anni, spero di fare cose che mi arrivino da dentro, di farle con voglia, determinazione e istinto. Quello che mi riserva non lo so, ma ogni cosa la faccio con dedizione, rispetto e voglia come ho fatto 30 anni con la mia Roma, è stata la mia prima casa. Io lo posso dire 'la mia Roma' e ne vado orgoglioso. Non faccio nessun riferimento a niente". Sono le parole dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, nuovo Global Ambassador di digitalbits. "Cosa ho provato sabato? Una sensazione diversa, dopo due anni che non andavo allo stadio a vedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "Come mi vedo tra 10? Già sono diverso oggi, non so fra dieci, spero di fare cose che mi arrivino da dentro, di farle con voglia, determinazione e istinto. Quello che mi riserva non lo so, ma ogni cosa la faccio con dedizione, rispetto e voglia come ho30con la mia, è stata la mia prima casa. Io lo posso dire 'la mia' e ne vado. Non faccio nessun riferimento a niente". Sono le parole dell'ex capitano della, Francesco, nuovo Global Ambassador di digitalbits. "Cosa ho provato sabato? Una, dopo dueche non andavoa vedere ...

Advertising

Gazzetta_it : Totti ambassador di Digitalbits: 'Questo non vuol dire che torni alla Roma. Ma in futuro...' - sportface2016 : #Totti parla della #Roma: 'Tutto può succedere in futuro, sabato ho salutato Friedkin' - TV7Benevento : Calcio: Totti, 'allo stadio sensazione diversa, orgoglioso di quanto fatto in 30 anni nella mia Roma'... - TV7Benevento : **Calcio: Totti, 'dialogo con la Roma? Futuro non so cosa riserverà, tutto potrà succedere'**... - panagiotisbasi2 : @FcBoscallol @Anna83307447 @Totti @DigitalBitsOrg @OfficialASRoma Magari con Totti arriva qualcuno che di calcio ne… -