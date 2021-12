Calcio: Serie A, Udinese ko 3-1 in rimonta e l'Empoli sale al decimo posto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Empoli, 6 dic. - (Adnkronos) - L'Empoli batte 3-1 in rimonta l'Udinese e si porta nella parte sinistra della classifica agganciando il Verona al decimo posto con 23 punti. La squadra toscana si conferma una delle rivelazioni del campionato e dopo aver chiuso in svantaggio la prima frazione per il gol di Deulofeu al 22' reagisce alla grande nella ripresa grazie alle reti di Stojanovic al 5', Bajrami al 14' e Pinamonti al 33'. I friulani confermano il momento negativo rimandando ancora l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da un mese. La classifica langue e vede i bianconeri quattordicesimi a quota 16. È l'Empoli a fare la partita, cercando di sfruttare le tante assenze in difesa dell'Udinese: Gotti deve ricorrere a De Maio, mai utilizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. - (Adnkronos) - L'batte 3-1 inl'e si porta nella parte sinistra della classifica agganciando il Verona alcon 23 punti. La squadra toscana si conferma una delle rivelazioni del campionato e dopo aver chiuso in svantaggio la prima frazione per il gol di Deulofeu al 22' reagisce alla grande nella ripresa grazie alle reti di Stojanovic al 5', Bajrami al 14' e Pinamonti al 33'. I friulani confermano il momento negativo rimandando ancora l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da un mese. La classifica langue e vede i bianconeri quattordicesimi a quota 16. È l'a fare la partita, cercando di sfruttare le tante assenze in difesa dell': Gotti deve ricorrere a De Maio, mai utilizzato ...

