Calcio | Dossena | ' venerdì il derby della Lanterna sarà il derby della paura' **

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - "ilil". L'ex centrocampistaSampdoria Beppesintetizza così il momento delle due squadre genovesi in vistastracittadina diprossimo. "Nessuna delle due squadre può sbagliare e la palla scotterà -sottolinea all'Adnkronos il campione del mondo nel 1982 in Spagna-. Da un punto di vista tecnico i blucerchiati stanno meglio anche perché il Genoa ha troppi giocatori fondamentali infortunati ma in queste partite chi sta peggio trova spesso risorse sorprendenti".

2021 - 2022 Serie C Girone C Tabellino partita Avellino - Bari Squadra in casa Avellino ... Nel primo caso, a proteggere l'estremo difensore Forte dovrebbero esserci, Silvestri e Bove, con ...Alle 20.45 il calcio d'inizio del posticipo di Serie A, Juventus - Genoa (Daniele Fortuna e Stefano ... Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai ...Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – "Mi immagino che la situazione delicata in cui si trova Ferrero possa accelerare un avvicendamento alla guida della società ma non è scontato. Dal punto di vista sportivo ...Al termine, fino alla chiusura alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori Dalle 18, la radiocronaca del posticipo di Serie A Sampdoria-La ...