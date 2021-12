Cagliari-Torino | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di lunedì 6 dicembre 2021) LaA non si ferma mai, ed è tempo di posticipi del lunedì. Il Monday Night di questa giornata vedrà andare in scena. Una partita che vede di fronte due compagini che lottano per obiettivi completamente diversi e due proposte di gioco opposte. Sponda, i sardi non vivono un gran momento di forma, con un squadra che tarda a decollare, nonostante il cambio in corsa in panchina con l’arrivo di Walter Mazzarri. Versanteinvece, la vera svolta è stata il neo tecnico Ivan Juric che ha dato la propria impronta e la propria filosofia al Toro, facendo volare i granata in classifica, con il tredicesimo posizionamento. Ecco le ultime notizie sulle, ile la...

Advertising

MatteoBarzaghi : Darmian e Ranocchia. Difficile vederli prima del Cagliari. Più semplice tra Salernitana 17/12 e Torino 22/12. Poi d… - Toro_News : ??| PRIMAVERA La #Primavera del #Torino strappa un punto pesantissimo contro il #Cagliari: i granata, non al meglio… - chariot009 : @BettKMax Cagliari 1 - torino 2 #PromoBettKMax - chariot009 : @BettKMax Everton 0-3 arsenal Empoli 2-1 udinese Cagliari 1-3 torino Getafe 1- bilbao 1 #PromoBettKMax - wsdanielkmb : @BettKMax Everton 1-3 Arsenal Empoli 3-1 Udinese Cagliari 1-1 Torino Getafe 2-1 Ath Bilbao #promoBettKMax -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Torino

() Salernitana ()() Leggermente più complicata la marcia della Dea che dovrà vedersela prima con la rivelazione Verona e poi con la Roma di Mourinho prima di chiudere con il Genoa . ...In attesa dei posticipi del lunedì cone Empoli - Udinese la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022 può avere come titolo 'le grandi rimonte'. Dall'Atalanta di Gasperini che fa un'impresa sportiva sul campo del Napoli ...La Primavera del Torino strappa un punto pesantissimo contro il Cagliari: i granata, non al meglio, resistono agli assalti dei sardi e rimangono in corsa per i playoff ...Appuntamento con la 16a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...