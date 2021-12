Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultima partita della sedicesima giornata di Serie A vede sfidarsi Cagliari e Torino, in una match cruciale per i padroni di casa. Ecco le formazioni ufficiali: Cagliari(3-5-2): Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Marin, Nandez, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri Torino(3-4-3): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo, Sanabria. All. Juric L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultima partita della sedicesima giornata di Serie A vede sfidarsi, in una match cruciale per i padroni di casa. Ecco le(3-5-2): Cragno, Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Marin, Nandez, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri(3-4-3): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo, Sanabria. All. Juric L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

