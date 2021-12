“Buon Compleanno Mascagni” | il 7 Dicembre al Goldoni di Livorno

Leggi su zon

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Narratore” della serata, che intende celebrare il compositore labronico Pietro, il divulgatore, saggista e giornalista Alessandro Cecchi Paone “”. È questo il titolo di una serata molto speciale che si svolgerà il prossimo 7al Teatro, in cui verrà ricordato il grande compositore labronico che nacque proprio in questa data del 1863, nella casa di famiglia in piazza delle Erbe oggi piazza Cavallotti.cominciò a comporre sin dai tempi del ginnasio, e non si fermò più, divenendo uno dei compositori più famosi ed acclamati al mondo. Questo importante evento in suo onore, si svolge alla vigilia del debutto dell’edizione del Centenario de Il piccolo Marat, l’opera in tre atti su libretto di Giovacchino ...