Bundesliga, il punto: al Bayern il Klassiker, cicloni Leverkusen e Friburgo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bundesliga, il punto: i bavaresi fanno loro il derby con il Borussia Dortmund. Goleade per il Bayer Leverkusen e il Friburgo Le attenzioni, nell’ultimo turno di Bundesliga, erano sicuramente rivolte verso Dortmund, dove il Borussia si giocava il Klassiker contro il Bayern Monaco. Una partita dalle mille emozioni, vinta dagli uomini di Nagelsmann grazie ad un rigore ad un quarto d’ora dalla fine del grande ex Lewandowski. Una vittoria che lancia un segnale a tutto il campionato, con i bavaresi che tentano ora la prima fuga della stagione. Subito dietro il Leverkusen, che travolge il malcapitato Greuther Furth per 7-1. Un risultato in cui è assoluto protagonista l’ex attaccante di Samp e Roma Patrick Schick, autore di ben quattro gol nella ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021), il: i bavaresi fanno loro il derby con il Borussia Dortmund. Goleade per il Bayere ilLe attenzioni, nell’ultimo turno di, erano sicuramente rivolte verso Dortmund, dove il Borussia si giocava ilcontro ilMonaco. Una partita dalle mille emozioni, vinta dagli uomini di Nagelsmann grazie ad un rigore ad un quarto d’ora dalla fine del grande ex Lewandowski. Una vittoria che lancia un segnale a tutto il campionato, con i bavaresi che tentano ora la prima fuga della stagione. Subito dietro il, che travolge il malcapitato Greuther Furth per 7-1. Un risultato in cui è assoluto protagonista l’ex attaccante di Samp e Roma Patrick Schick, autore di ben quattro gol nella ...

Advertising

TuttoBundesliga : Ben 10 gol nella domenica di #Bundesliga???? Doppio #Jovetic regala il primo punto a #korkut con l’@HerthaBSC che rec… - TheoXDVR : È ancora discontinuo, ma di recente sta trovando la porta molto di frequente (suo punto debole). Greuther Furth squ… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Bayern Monaco, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Su Sky si gioca il Der Klassiker… - _Tomteller_ : Poco fa in tl avevo letto di passare al campionato a 18 squadre perché squadre come la Salernitana sono di livello… - val3riob : #SpVgg ancora a secco. Ultimi da soli con un punto e una differenza reti di -34. #Bundesliga -