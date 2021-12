Bundesliga, il Bayern stende il Dortmund. Vittorie roboanti per Leverkusen e Friburgo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Bayern Monaco vince Der Klassiker contro il Borussia Dortmund e allunga in vetta alla classifica di Bundesliga . La 14giornata del campionato tedesco ha regalato ai tifosi la sfida più attesa, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) IlMonaco vince Der Klassiker contro il Borussiae allunga in vetta alla classifica di. La 14giornata del campionato tedesco ha regalato ai tifosi la sfida più attesa, ...

Advertising

raffaelerb : Tutto il mondo è paese: anche in Germania si può essere indagati se si dice la verità @SerieA @AIA_it #SerieATIM… - marcovarini : RT @ETGazzetta: Borussia-Bayern: #Bellingham denunciato per le frasi sull'arbitro #Bundesliga - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Borussia-Bayern: #Bellingham denunciato per le frasi sull'arbitro #Bundesliga - ETGazzetta : Borussia-Bayern: #Bellingham denunciato per le frasi sull'arbitro #Bundesliga - sportli26181512 : I gol più belli visti su Sky Sport nel weekend. VIDEO: Haaland a giro contro il Bayern Monaco, Lucas Moura che spac… -