Brozovic è il miglior regista della Serie A? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se avessimo visto solo i primi 20 secondi della partita tra Roma e Inter sarebbe stato difficile capire le parole finali e funeree di José Mourinho, secondo cui la sua squadra aveva in campo un «potenziale offensivo praticamente nullo». Su un lancio mal calibrato da Kumbulla in direzione della trequarti avversaria Brozovic ha controllato in maniera sciatta il primo pallone della sua partita (forse il suo piede era ancora freddo). Su quella palla si è fiondato Nicolò Zaniolo, con il solito incedere oltreumano da Transformer. Il numero 22 della Roma ha scardinato il piede di Skriniar, che di fronte alla sua forza è sembrato per una volta inadeguato, e poi si è allungato il pallone sulla fascia sinistra. Al suo fianco Brozovic sembrava troppo lento, troppo fino rispetto al rivestimento di ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Se avessimo visto solo i primi 20 secondipartita tra Roma e Inter sarebbe stato difficile capire le parole finali e funeree di José Mourinho, secondo cui la sua squadra aveva in campo un «potenziale offensivo praticamente nullo». Su un lancio mal calibrato da Kumbulla in direzionetrequarti avversariaha controllato in maniera sciatta il primo pallonesua partita (forse il suo piede era ancora freddo). Su quella palla si è fiondato Nicolò Zaniolo, con il solito incedere oltreumano da Transformer. Il numero 22Roma ha scardinato il piede di Skriniar, che di fronte alla sua forza è sembrato per una volta inadeguato, e poi si è allungato il pallone sulla fascia sinistra. Al suo fiancosembrava troppo lento, troppo fino rispetto al rivestimento di ...

