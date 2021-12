Braccio al silicone a 500 euro, parte lo shopping online per "no vax" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Solo una mente tanto creativa quanto diabolica poteva escogitare lo stratagemma di una protesi in cui farsi inoculare una dose di vaccino considerata veleno. Ma pare che il piano stia facendo sempre più... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 dicembre 2021) Solo una mente tanto creativa quanto diabolica poteva escogitare lo stratagemma di una protesi in cui farsi inoculare una dose di vaccino considerata veleno. Ma pare che il piano stia facendo sempre più...

Advertising

stanzaselvaggia : Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli. - mauroberruto : Sei un odontotecnico. Ti infili un braccio di silicone e vai al centro vaccinale antiCovid. Ti beccano. Ridi. T… - chetempochefa : 'Pensi che l'infermiera non se ne accorga...un'infermiera che ne ha fatti mille mila di vaccini, non si accorge che… - Luca80093108 : RT @stanzaselvaggia: Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli. - mdiparbleu : RT @stanzaselvaggia: Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli. -