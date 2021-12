Box office | Encanto ancora in testa in Italia | secondo posto per Cry Macho di Eastwood

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In attesa dell’arrivo sul grande schermo di House of Gucci e Diabolik – interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, ospiti ieri sera a Che tempo che fa –continua a racimolare successi. Il 60° classico targato Disney, infatti, è per ilweekend di seguito in vetta al boxno. La vicenda, che ruota attorno a una ragazza colombiana e alla sua scoperta di non avere poteri magici (contrariamente al resto della sua famiglia), incassa altri 1.003.000 sul suolo nostrano, per un totale di 3.084.000 euro. Un successo che si conferma anche nel resto del mondo, superando i 116 milioni di dollari. Ciononostante, in termini di entrare si registra un calo generale del 24% rispetto alla settimana precedente (che tuttavia non ha arrestato l’ascesa del lungometraggio animato della ...

... non solo perché la pellicola uscirà a ridosso di Spider - Man: No Way Home (che certamente monopolizzerà ilnatalizio) ma anche e soprattutto perché se il film dei Manetti Bros. sarà ...' Encanto ' si riconferma re delUSA, segue in seconda posizione la new entry ' Cry Macho - Ritorno a casa '. Anche la terza posizione è occupata da un esordiente: 'Clifford - Il grande cane rosso'. AlItalia a ...Mentre sale l’attesa per “West Side Story”, “Spider-Man: No Way Home” e “The Matrix: Resurrections”, ai rulli di partenza per conquistare le sale durante le festività natalizie, la classifica rimane i ...Il mese di dicembre è quello che più di tutti premia il grande cinema d’animazione o i film che hanno come pubblico tutta la famiglia. Per la seconda settimana al box office Italia ha la meglio il mus ...