Borse europee: chiudono in positivo, Madrid +2,4%, Milano +2,16%, spread scende a 128 punti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chiusura positiva per le principali Borse europee. La migliore è Madrid (+2,4%) a 8.439 punti, seguita da Londra (+1,54%) a 7.232 punti, Parigi (+1,48%) a 6.865 punti e Francoforte (+1,39%) a 15.380 punti. Il Ftse Mib si è fermato in quota 26.500 punti (+2,16% a 26.498,07 punti) L'articolo proviene da Firenze Post.

