Borsa: Europa sale con effetto Fauci, Milano regina a +1,2% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Borse europee positive, con Milano regina (+1,2%) dopo le parole dello scienziato Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca, che hanno tranquillizzato i listini sulla consistenza della variante ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Borse europee positive, con(+1,2%) dopo le parole dello scienziato Anthony, consulente della Casa Bianca, che hanno tranquillizzato i listini sulla consistenza della variante ...

