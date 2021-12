Booster | ecco la nuova circolare del Ministero della Salute | il testo integrale

(Di lunedì 6 dicembre 2021) 'Dose per e dopo 5 mesi '.ladel, con i chiarimenti sulla somministrazionedose di richiamo () per le persone già vaccinate e con pregressa o ...

'Dose per e dopo 5 mesi '.la nuova del Ministero della Salute , con i chiarimenti sulla somministrazione della dose di richiamo () per le persone già vaccinate e con pregressa o successiva infezione da SARS - CoV - ...'Doseper vaccinati e guariti dopo 5 mesi '.la nuova circolare del Ministero della Salute , con i chiarimenti sulla somministrazione della dose di richiamo () per le persone già ...«Dose booster per vaccinati e guariti dopo 5 mesi». Ecco la nuova circolare del Ministero della Salute, con i chiarimenti sulla somministrazione della dose di richiamo (booster) ...Il Sottosegretario alla Salute Sileri ha annunciato anche che a partire dalla metà del mese tutti i Green Passa saranno aggiornati con durata a 9 mesi.