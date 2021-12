Bonus divorziati, assegno fino a 800 euro per i genitori in stato di bisogno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bonus divorziati Il Governo ha approvato un emendamento che contiene l’istituzione di un fondo per genitori non più uniti: i dettagli Bonus divorziati (Fonte: Pixabay)Il Governo ha approvato un emendamento che prevede un Bonus per genitori separati. Il contributo era stato già previsto nella Legge di Bilancio 2022, ma conteneva degli errori formali e di sostanza tali da impedirgli l’accesso in Parlamento. Come riferito dal Corriere della Sera, la misura parte da un’idea della Lega e contiene l’istituzione di un fondo per genitori non più uniti in matrimonio, approvato dalle Commissioni finanze e Lavoro. Per comprendere bene come poter accedere a tale agevolazione, bisognerà comunque attendere il decreto del Presidente del Consiglio ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 6 dicembre 2021)Il Governo ha approvato un emendamento che contiene l’istituzione di un fondo pernon più uniti: i dettagli(Fonte: Pixabay)Il Governo ha approvato un emendamento che prevede unperseparati. Il contributo eragià previsto nella Legge di Bilancio 2022, ma conteneva degli errori formali e di sostanza tali da impedirgli l’accesso in Parlamento. Come riferito dal Corriere della Sera, la misura parte da un’idea della Lega e contiene l’istituzione di un fondo pernon più uniti in matrimonio, approvato dalle Commissioni finanze e Lavoro. Per comprendere bene come poter accedere a tale agevolazione, bisognerà comunque attendere il decreto del Presidente del Consiglio ...

