Bon ton di Natale (e non solo) per genitori e parenti non vaccinati (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bon ton da Covid. Ormai in piena quarta ondata e con i casi di variante Omicron che iniziano a diffondersi nel mondo, mettere in pratica le buone norme per mantenere la sicurezza per noi stessi e per le persone che ci circondano è imprescindibile. Tra parenti, amici, conoscenti, bambini e genitori a scuola. Con la pandemia è nato un vero e proprio "nuovo galateo"dei rapporti tra le persone, in cui ci sono cose che tutti noi siamo chiamati a fare. Oltre all'uso della mascherina, alla distanza, alla corretta igiene delle mani e a evitare assembramenti, la regola regina, da un anno a questa parte, è la vaccinazione. Ma che fare quando la persona con cui ci rapportiamo - magari mamma o papà dell'amichetto di giochi di nostro figlio - non è vaccinata? Ovviamente vige la libertà di scelta ma, proverbialmente, "la tua libertà finisce dove inizia la mia".

