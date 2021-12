Bomba in una farmacia nel Foggiano, la titolare è compagna del comandante Cc (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una Bomba è stata piazzata e fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca della farmacia "Simone", in una zona centrale di Monte Sant'Angelo , nel Foggiano, di proprietà della compagna del ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unaè stata piazzata e fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca della"Simone", in una zona centrale di Monte Sant'Angelo , nel, di proprietà delladel ...

Advertising

marattin : Continua a essere un po’ confuso il dibattito sul fisco. Oggi mi sono trovato ancora una volta a discutere con chi… - espressonline : 40 anni di #AIDS «Il diario di Forti fu una bomba in un’Italia sessuofoba e bigotta» . Di @SimoneAlliva #1dicembre - offertegiorno : BOMBA Barbie - Casa dei Sogni per Bambole con 10 Aree di Gioco e Una Stanza per le Feste #GiochiEGiocattoli 214,7… - Angela11215675 : RT @Adriana74513789: @Elisabe04845370 @Angela11215675 Sei stata una bomba ???????? -