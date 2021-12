Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti lunedì 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a lunedì 6 dicembre 2021. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 1.709 nuovi contagi, 2 morti, 13.718 tamponi molecolari, 122 in terapia intensiva, 700 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2021. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 1.709 nuovi, 2, 13.718 tamponi molecolari, 122 in terapia intensiva, 700 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @TgrRaiVeneto: #Cvi19 #Coronavirus #Veneto Secondo i dati dell'ultimo bollettino regionale, aumentano i ricoveri in ospedale, ma nelle t… - TgrRaiVeneto : #Cvi19 #Coronavirus #Veneto Secondo i dati dell'ultimo bollettino regionale, aumentano i ricoveri in ospedale, ma n… - bizcommunityit : Covid in Veneto: 2.219 nuovi casi e 3 morti. Crescono i ricoveri: 656 nei reparti e 123 in terapia intensiva Il bol… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 dicembre: Numeri e dati da Piemonte, Lombardia… - larenait : ?? Il bollettino regionale -