Bollettino Covid oggi, lunedì 6 dicembre: contagi, morti, guariti regione per regione

Ecco il Bollettino sull'emergenza Coronavirus aggiornato a lunedì 6 dicembre 2021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Continua il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al Covid-19. Ecco dunque i dati aggiornati, regione per regione, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione del Bollettino. Oggi si registrano 9.503 nuovi contagi, 92 morti, 5.567 guariti, 87.843 tamponi molecolari, 743 in terapia intensiva, 5.879 ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono 3.835 gli attualmente positivi in più per un totale di 235.835.

