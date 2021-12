Bollette, il rinvio del taglio delle tasse diventa una “patrimoniale”. Chicco Testa: “Sbagliato tartassare i riccastri, puntare su nucleare e gas italiano” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giovedì scorso il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avanzato una proposta che, per una volta, aveva un qualche vago sapore di solidarietà. Congelare per un anno la riduzione dell’Irpef sui redditi sopra i 75mila euro e devolvere il risparmio ottenuto dallo Stato al sostegno delle fasce di popolazione economicamente più in difficoltà, sotto forma di sconti sulle Bollette di luce e gas per cui si attendono ulteriori rincari. Quindi nessun aggravio di tasse rispetto a quanto si paga ora , semplicemente il rinvio temporaneo di uno sconto. Tantomeno nessuna patrimoniale che, come suggerisce il nome, si applica eventualmente sulle ricchezze di cui si è in possesso (il patrimonio, appunto) e non ai redditi. Non che dal provvedimento fosse attesa chissà quale manna. Meno di 300 milioni di euro. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Giovedì scorso il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avanzato una proposta che, per una volta, aveva un qualche vago sapore di solidarietà. Congelare per un anno la riduzione dell’Irpef sui redditi sopra i 75mila euro e devolvere il risparmio ottenuto dallo Stato al sostegnofasce di popolazione economicamente più in difficoltà, sotto forma di sconti sulledi luce e gas per cui si attendono ulteriori rincari. Quindi nessun aggravio dirispetto a quanto si paga ora , semplicemente iltemporaneo di uno sconto. Tantomeno nessunache, come suggerisce il nome, si applica eventualmente sulle ricchezze di cui si è in possesso (il patrimonio, appunto) e non ai redditi. Non che dal provvedimento fosse attesa chissà quale manna. Meno di 300 milioni di euro. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollette rinvio Bollette ostaggio del gas, servono più rinnovabili per abbassare i prezzi (di R. Muroni) La risposta al caro bollette non deve mettere all'indice la transizione ecologica, né contestare ... Ma non manca un nuovo rinvio della plastic tax. Non proprio le giuste premesse per la transizione.

