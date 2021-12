Blanca, stasera 6 dicembre la nuova puntata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa sera 6 dicembre su RaiUno, andrà in onda una nuova puntata della serie tv Blanca, dal titolo Io ballo da sola. Nel nuovo episodio accade un fatto del tutto inaspettato. Scompare Gabriele, il figlio delle giornalista Marinella con cui Liguori ha iniziato una relazione. Blanca credeva di aver superato l’interesse per l’ispettore di polizia. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa sera 6su RaiUno, andrà in onda unadella serie tv, dal titolo Io ballo da sola. Nel nuovo episodio accade un fatto del tutto inaspettato. Scompare Gabriele, il figlio delle giornalista Marinella con cui Liguori ha iniziato una relazione.credeva di aver superato l’interesse per l’ispettore di polizia. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

gianlu_79 : Stasera tutti davanti alla ?? su @RaiUno per seguire : @Tg1Rai #SolitiIgnoti ???????????????????? #Blanca con… - TelefilmSpoiler : Pss pss, House Telefilmici... Stasera tante serie in onda in PRIMA serata, cosa sceglierete? #6dicembre2021… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Blanca - Stagione 1 Episodio 3 - Io ballo da sola (Telefilm) #StaseraInTV 06/12/2021 #PrimaSerata #blanca-stagione1episodio3- - cinemaniaco_fb : ?????????????? Blanca: anticipazioni della terza puntata, stasera su Rai1 - bizet81 : RT @discepolo_delGF: Stasera col cazzo che guardo la puntata, mi guardo Blanca su Rai 1 io al gioco al massacro su Soleil non ci sto. #GFvi… -