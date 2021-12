Blanca, chi è il cane Linneo: razza, peso, età, nome e curiosità (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da settimane Blanca, la nuova serie di Rai 1, sta appassionando milioni di telespettatori. La fiction racconta la storia di Blanca Ferrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta), una stagista cieca che lavora per la Polizia e che grazie al suo intuito riesce a capire prima degli altri la verità, a risolvere i casi di omicidi e scomparse. Al suo fianco l’amica fedele a quattro zampe Linneo. View this post on Instagram A post shared by Blanca (@Blancalaserie) Blanca, chi è il cane Linneo: razza Linneo è un bulldog americano dagli occhi chiari, è una femmina e nella realtà si chiama Fiona. E’ un cane guida dolce, che non si separa mai dalla sua padrona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da settimane, la nuova serie di Rai 1, sta appassionando milioni di telespettatori. La fiction racconta la storia diFerrando (interpretata da Maria Chiara Giannetta), una stagista cieca che lavora per la Polizia e che grazie al suo intuito riesce a capire prima degli altri la verità, a risolvere i casi di omicidi e scomparse. Al suo fianco l’amica fedele a quattro zampe. View this post on Instagram A post shared by(@laserie), chi è ilè un bulldog americano dagli occhi chiari, è una femmina e nella realtà si chiama Fiona. E’ unguida dolce, che non si separa mai dalla sua padrona ...

