‘Black Mafia’ primo documentario sulla mafia nigeriana in Italia

Si intitola 'Black mafia': è il primo documentario che si propone di fare luce sul fenomeno della mafia nigeriana, al centro della gestione di un traffico internazionale di esseri umani, volti soprattutto allo sfruttamento della prostituzione e al parallelo mercato degli stupefacenti, che per giro d'affari è addirittura al terzo posto nel mondo dopo i traffici di droga e di armi, con un 'fatturato' stimato in 31 miliardi di dollari. Il filmato andrà in onda venerdì su Rai3 in prima serata, per la serie Crime Doc firmato da Rai Documentari e prodotto con Luce Cinecittà e Bronx Film. In particolare, il documentario ruota attorno alla storica inchiesta di polizia e giudiziaria denominata 'Athenaeum', condotta dalla procura di Torino tra il 2012 e il 2016

