Black Adam: Dwayne Johnson svela una nuova foto del film (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dwayne Johnson ha condiviso online una nuova foto del film Black Adam, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nell'estate 2022. Black Adam è uno dei film più attesi del 2022 e il protagonista Dwayne Johnson è ritratto sulla copertina del magazine Total film che ha così svelato uno scatto inedito del protagonista. L'attore ha scritto online: "Il mondo aveva bisogno di un eroe, invece ha avuto me. Black Adam". Dwayne Johnson ha inoltre anticipato che tra le pagine del magazine ha condiviso i dettagli del percorso, durato 10 anni, che lo ha portato a interpretare lo schiavo di Kahndaq, che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha condiviso online unadel, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nell'estate 2022.è uno deipiù attesi del 2022 e il protagonistaè ritratto sulla copertina del magazine Totalche ha cosìto uno scatto inedito del protagonista. L'attore ha scritto online: "Il mondo aveva bisogno di un eroe, invece ha avuto me.".ha inoltre anticipato che tra le pagine del magazine ha condiviso i dettagli del percorso, durato 10 anni, che lo ha portato a interpretare lo schiavo di Kahndaq, che ...

