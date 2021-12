Biden-Putin? Sull’Ucraina c’è molta distanza secondo Tafuro Ambrosetti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il rovesciamento dei ruoli è uno dei tòpoi della letteratura antica e consiste nel capovolgere una situazione dal punto di vista pratico e concettuale — l’effetto di spaesamento che si produce comporta anche una vis comica, l’espediente è sovente componente comica e satirica. La descrizione rapida di questo genere di artificio letterario e teatrale è utile per incasellare Mosca quando accusa Kiev di volerla attaccare — quando invece cresce la preoccupazione che un’invasione russa del Donbas, dove i separatisti filo russi sono ancora in guerra dal 2014, sia plausibile nel giro di pochi mesi. La Russia usa la retorica e la propaganda per giustificare l’ammassamento di truppe che da settimane si trova al confine ucraino. Allo stesso tempo comunque soffre la sindrome di accerchiamento prodotta dall’allargamento orientale della Nato — una potenziale inclusione dell’Ucraina è in discussione ...

Mosca, 06 dic 17:47 - molto difficile aspettarsi una svolta nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti dai colloqui di domani tra il presidente russo Vladimir...Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha messo in guardia contro aspettative "troppo eccitate ed emotive" sui colloqui tra Vladimire Joe. "È molto importante non indulgere in aspettative troppo eccitate ed emotive: dopo tutto, sono due capi di stato che si parlano. In primo luogo, hanno cose da discutere in termini di ...Secondo fonti dell’intelligence statunitense interpellate dal Washington Post, la Russia starebbe preparando per il prossimo anno l’invasione dell’Ucraina con il coinvolgimento di circa 175 mila uomin ...Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha messo in guardia contro aspettative "troppo eccitate ed emotive" sui colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden. (ANSA) ...