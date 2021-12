Biden lancia piano contro 'cancro corruzione in Usa e nel mondo' (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'amministrazione Biden ha lanciato il suo primo piano per combattere la corruzione negli Usa e a livello globale, aumentando l'assistenza ai governi stranieri per aumentare la trasparenza finanziaria ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'amministrazionehato il suo primoper combattere lanegli Usa e a livello globale, aumentando l'assistenza ai governi stranieri per aumentare la trasparenza finanziaria ...

Advertising

Clara84874459 : @VauroSenesi Biden è imbattibile quando lancia una petizione ?? - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: #Biden lancia la campagna d’inverno anti #Covid per evitare il l#ockdown: - sole24ore : #Biden lancia la campagna d’inverno anti #Covid per evitare il l#ockdown: - infoitestero : Biden lancia la campagna d'inverno anti-Covid per evitare il lockdown - RosannaVaroli : Coronavirus nel mondo. Tutta l'Europa in rosso, zone gialle solo Italia e Spagna. Biden lancia la campagna pro Vax… -