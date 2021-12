Biagio Di Maro, nuovo incontro passionale per il Cavaliere. Tina Cipollari sbotta: “Fai proprio schifo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Biagio Di Maro ha raccontato gli sviluppi della sua conoscenza con Bernarda a Uomini e Donne, nella puntata del 6 dicembre. Dopo i primi incontri di frequentazione, la storia ha preso una piega importante. Tra Biagio Di Maro e Bernarda è scoppiata la passione, ma il Cavaliere non intende concedere l’esclusiva alla Dama. Tina Cipollari ha duramente attaccato questa scelta. Biagio Di Maro e la notte di passione con Bernarda Biagio Di Maro non si smentisce mai. Il Cavaliere ha colpito ancora. Alla lista delle sue conquiste si è aggiunta anche Bernarda. Difatti, nella puntata del 6 dicembre, il Cavaliere ha raccontato una notte di fuoco con la Dama: “Dopo due ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)Diha raccontato gli sviluppi della sua conoscenza con Bernarda a Uomini e Donne, nella puntata del 6 dicembre. Dopo i primi incontri di frequentazione, la storia ha preso una piega importante. TraDie Bernarda è scoppiata la passione, ma ilnon intende concedere l’esclusiva alla Dama.ha duramente attaccato questa scelta.Die la notte di passione con BernardaDinon si smentisce mai. Ilha colpito ancora. Alla lista delle sue conquiste si è aggiunta anche Bernarda. Difatti, nella puntata del 6 dicembre, ilha raccontato una notte di fuoco con la Dama: “Dopo due ...

