Berlusconi | M5s dato voce a disagio reale che merita rispetto

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Il voto al Movimento 5 stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva da motivazioni tutt'altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stessoe dallo stesso fastidio per un certo tipo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi M5s

A dirlo è il presidente di Forza Italia, Silvionell'intervista che sarà pubblicata sul numero speciale dei 35 anni di Milano Finanza, in edicola l'11 dicembre. . 6 dicembre 2021"La Borsa è il volano della ripresa economica" e Piazza Affari "deve essere" un fattore di rilancio dell'Italia dopo il Covid, affermaaggiunge: "Quello che conta è avere un ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di calcio, che si identificava anche con una città. Oggi il grande calcio è un affare che riguarda la fina ..."Il voto al Movimento 5 stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva da motivazioni tutt'altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di ...