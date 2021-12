Berlusconi: “Per una famiglia prima era possibile avere un club, oggi no” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e oggi numero uno del Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni su come si sia evoluto il calcio Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Silvio, ex presidente del Milan enumero uno del Monza, ha rilasciato delle dichiarazioni su come si sia evoluto il calcio

Advertising

fattoquotidiano : Sgarbi: “Sarà Draghi il presidente della Repubblica. Berlusconi non ha nessuna chance, centrodestra lo prende solo… - reportrai3 : Chiesto il processo per 14 tra giornalisti e politici: “Diffamarono il giudice Esposito” per avere condannato Berlu… - fattoquotidiano : I toni con cui il Fatto sta raccontando la biografia di Silvio Berlusconi vengono scambiati per un eccesso di acrim… - infoitinterno : Berlusconi: “Non è più un calcio per famiglie, solo magnati e sceicchi” - dieffe55 : @Storace Berlusconi, Brunetta, Vito: con la destra con usano neanche la forchetta. Salvini, autoproclamatosi di des… -