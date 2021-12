Berlusconi: “Il voto al M5S ha origine dallo stesso disagio per cui è nata Forza Italia” (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Il voto al Movimento Cinque Stelle, dal quale siamo lontanissimi, è nato da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva infatti dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia. I Cinque Stelle non sono riusciti a dare una rappresentanza a questa Italia, ma hanno dato voce ad un disagio reale, che merita rispetto, attenzione, e anche delle risposte”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista per il numero speciale di Milano Finanza, in occasione dei 35 anni di MF-Milano Finanza. “La parola moderati – sottolinea ancora ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Ilal Movimento Cinque Stelle, dal quale siamo lontanissimi, è nato da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva infattifastidio per un certo tipo di politica per la quale è. I Cinque Stelle non sono riusciti a dare una rappresentanza a questa, ma hanno dato voce ad unreale, che merita rispetto, attenzione, e anche delle risposte”. Lo afferma il presidente diSilvio, in un’intervista per il numero speciale di Milano Finanza, in occasione dei 35 anni di MF-Milano Finanza. “La parola moderati – sottolinea ancora ...

