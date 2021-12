Berlusconi: “Il calcio è un affare per petrolieri, magnati e fondi: non c’è appartenenza” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di calcio, che si identificava anche con una città. Oggi il grande calcio è un affare che riguarda la finanza internazionale, i grandi protagonisti sono petrolieri arabi, magnati russi, fondi d’investimento americani. Tutto legittimo, ma lontano dal territorio, dall’appartenenza, dalla passione sportiva. D’altra parte è un processo inevitabile, viste le cifre in gioco”. Questo è il pensiero di Silvio Berlusconi, intervistato da ‘Milano e Finanza’. L’ex presidente del Milan, attuale patron del Monza, ha commentato criticamente l’evoluzione delle proprietà calcistiche, facendo riferimento alla perdita di ‘appartenenza’ al calcio e alle Nazioni di ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di, che si identificava anche con una città. Oggi il grandeè unche riguarda la finanza internazionale, i grandi protagonisti sonoarabi,russi,d’investimento americani. Tutto legittimo, ma lontano dal territorio, dall’, dalla passione sportiva. D’altra parte è un processo inevitabile, viste le cifre in gioco”. Questo è il pensiero di Silvio, intervistato da ‘Milano e Finanza’. L’ex presidente del Milan, attuale patron del Monza, ha commentato criticamente l’evoluzione delle proprietà calcistiche, facendo riferimento alla perdita di ‘’ ale alle Nazioni di ...

