Benvenuto sulla Terra | la nuova docuserie disponibile dall’8 Dicembre su Disney+

(Di lunedì 6 dicembre 2021)in sei puntatesu, con Will Smith nei panni dell’esploratoreè il titolo dellain sei episodi, in uscita sul’8in cui, il due volte candidato all’Oscar Will Smith, vestirà per la prima volta i panni dell’esploratore per vivere una straordinaria e unica avventura intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie dellae rivelare i suoi segreti più nascosti. Disney ha deciso di affidare la produzione a National Geografic, certo degli esperti nel settore documentaristico, mentre il ...

Advertising

NonSoloCinema : #WillSmith presenta “Benvenuto sulla Terra #WelcometoEarthSeries @DisneyPlusIT - Gio_Dusi : Ieri Ole Werner ha esordito sulla panchina del Werder Brema e Milos Veljkovic gli ha dato il benvenuto segnando que… - danieledv79 : RT @LianaMistretta: Arrivati ad #atene seconda tappa 35mo viaggio apostolico di @Pontifex_it Il Papa è già sulla cia del palazzo presidenzi… - annalaurabar : RT @LianaMistretta: Arrivati ad #atene seconda tappa 35mo viaggio apostolico di @Pontifex_it Il Papa è già sulla cia del palazzo presidenzi… - RaiNews : RT @LianaMistretta: Arrivati ad #atene seconda tappa 35mo viaggio apostolico di @Pontifex_it Il Papa è già sulla cia del palazzo presidenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuto sulla

NonSoloCinema

... non ha trovato di meglio che rispondere in questo modo: " Josh Cavallo sarebbe ilqui in ... ecologico al 100%, all' " Arena Kalifa ", che genera più dubbi che certezzeeco ...... dalla Perugia da cartolina fatta di chiese medievali, viuzze in salita e panoramivalle. ... delle striscioline brunite, carnose, sapide che ti vengono servite per prime, insieme al...Benvenuto sulla Terra è la nuova docuserie con protagonista Will Smith, disponibile dall'8 Dicembre su disney plus.Optionals Active Guard Plus, Airbag guida, Airbag laterali per guidatore e passeggero, Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori, Airbag passeggero, Assetto sportivo M, BMW Connected Drive s ...