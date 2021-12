'Benvenuti in riunione, siete tutti licenziati': 900 persone perdono il lavoro su Zoom (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ai tempi della pandemia il licenziamento avviene in videochiamata . Ed è accaduto a 900 dipendenti che su Zoom si sono sentiti dire da Vishal Garg, Ceo di una società immobiliare , questo messaggio: '... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ai tempi della pandemia il licenziamento avviene in videochiamata . Ed è accaduto a 900 dipendenti che susi sono sentiti dire da Vishal Garg, Ceo di una società immobiliare , questo messaggio: '...

