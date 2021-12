Benevento e Ternana, un mese alla stessa velocità: umbri imbattuti da cinque turni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Rialzata la testa e superato a pieni voti il tour de force, il Benevento va adesso a caccia di conferme. L’asticella sta per alzarsi rispetto alle sfide con Vicenza e Pordenone, formazioni appaiate in ultima posizione. La trasferta di Terni e la gara casalinga con il Monza diranno se effettivamente la Strega può considerarsi “guarita“. Si partirà dallo stadio “Libero Liberati” contro le fere di Cristiano Lucarelli. Rossoverdi imbattuti da cinque turni e capaci, nell’arco dell’ultimo mese, di collezionare gli stessi punti del Benevento. Nove per l’esattezza, frutto delle vittorie con Alessandria e Crotone e dei pareggi con Cittadella, Lecce e Frosinone. Il riscatto giallorosso è invece arrivato nell’ultima settimana, tre successi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Rialzata la testa e superato a pieni voti il tour de force, ilva adesso a caccia di conferme. L’asticella sta per alzarsi rispetto alle sfide con Vicenza e Pordenone, formazioni appaiate in ultima posizione. La trasferta di Terni e la gara casalinga con il Monza diranno se effettivamente la Strega può considerarsi “guarita“. Si partirà dallo stadio “Libero Liberati” contro le fere di Cristiano Lucarelli. Rossoverdidae capaci, nell’arco dell’ultimo, di collezionare gli stessi punti del. Nove per l’esattezza, frutto delle vittorie con Alessandria e Crotone e dei pareggi con Cittadella, Lecce e Frosinone. Il riscatto giallorosso è invece arrivato nell’ultima settimana, tre successi ...

